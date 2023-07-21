Marmaris'te 2 kişi deniz paraşütünün ipi kopunca bir otelin bahçesindeki ağaca düştü
DHA

Muğla'da yaşanılan kazasında şans eseri yaralanan olmadı..

Marmaris'in İçmeler Sahili'nde dün saat 20.00 sıralarında Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, 'parasailing' yapmak için sürat teknesine bağlı paraşütle havalandı.

İp koptu

Ancak bir süre sonra ipin kopması ve rüzgarın da etkisiyle Taşkaya ve İşleyen, otelin bahçesindeki ağaca düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Deniz paraşütünün ipi kopunca otel bahçesindeki ağaca düştüler #2

İtfaiye kurtardı

Kazayı yara almadan atlatan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen erleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan indirildi.