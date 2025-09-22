MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye elenen isim…

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, haftanın en heyecanlı gecesi olan eleme bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İddialı yarışmacılar, eleme potasında kalmamak için büyük bir mücadele verirken, “Bu hafta MasterChef’te kim elendi?” sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kritik etaplarda hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından bir isim, jüri değerlendirmelerinin ardından yarışmaya veda etti.

Peki, 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye’de kim elendi?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

NİSA

FURKAN

BARIŞ

İREM

MURAT CAN

ÇAĞATAY

SEZER

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, 21 Eylül Pazar akşamı izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Haftanın eleme turunda yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken, finalde şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim İrem oldu.