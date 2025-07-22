MasterChef’te 10. önlük sahibini buldu! İşte o isim…

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda rekabet giderek kızışıyor.
21 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu.
Jüri koltuğundaki Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun detaylı değerlendirmeleri sonrası gecenin kazananı belli oldu.
Zorlu elemeler sonucunda MasterChef’in 10. ana kadro yarışmacısı seçildi. İşte 10. önlüğün sahibi…
MASTERCHEF'TE 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILARIN LİSTESİ
1. Furkan
2. Eylül
3. Çağatay
4. Onur
5. Hilal
6. Sercan
7. Ayla
8. İhsan
9. Ayten