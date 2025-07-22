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MasterChef’te 10. önlük sahibini buldu! İşte o isim…

MasterChef Türkiye’nin son bölümü, hem rekabet hem de duygu yüklü anlara sahne oldu. Ana kadroya girecek 10. yarışmacı belli oldu. İşte 21 Temmuz MasterChef kazanan isim…

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 08:35
MasterChef’te 10. önlük sahibini buldu! İşte o isim…

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda rekabet giderek kızışıyor.

21 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu.

Jüri koltuğundaki Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun detaylı değerlendirmeleri sonrası gecenin kazananı belli oldu.

Zorlu elemeler sonucunda MasterChef’in 10. ana kadro yarışmacısı seçildi. İşte 10. önlüğün sahibi…

MASTERCHEF'TE 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU

ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILARIN LİSTESİ

1. Furkan

2. Eylül

3. Çağatay

4. Onur

5. Hilal

6. Sercan

7. Ayla

8. İhsan

9. Ayten

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