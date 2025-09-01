MasterChef’te elenen isim bakın kim oldu: Gözyaşlarını tutamadı

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, eleme potasına giren yarışmacılarla nefes kesen anlara sahne oldu.

Bu hafta Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal, stüdyoda jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergiledi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirdiği ilk etapta yarışmacılardan kuşkonmaz ile yaratıcı tarifler yapmaları istendi.

Jüri tadım sonrası Sümeyye, İrem ve Gizem’in potadan çıkmasını sağladı. Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert ise ikinci turda mücadeleye devam etti.

İkinci turda Somer Şef, kalan yarışmacılardan zorlu bir tarif olan Ördek Pastillayı yapmalarını istedi. Finalde ise bir isim daha hayallerine veda etti.

31 AĞUSTOS MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan dolu eleme gecesinde Hilal, yarışmaya veda eden isim oldu. Şeflerin söz verdiği genç yarışmacı, elenmenin ardından duygularını paylaştı.

Hilal, “Üzülmedim desem yalan olur. Bu kadar erken gitmek istemezdim” diyerek yarışmadan ayrılmanın üzüntüsünü dile getirdi. Genç yarışmacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun"