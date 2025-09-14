Meriç Nehri'nde polis ve jandarmadan ortak devriye

Edirne’de görevini tamamlayan Onur Karaburun, Polis Bahçesi’nde düzenlenen veda programında gazetecilerle bir araya geldi. Karaburun, Edirne’deki görev süresince kentin emniyetini bir gün öncesinden daha iyi hâle getirme gayretiyle çalıştığını belirtti.

SUÇ ÖNLEMEDE BAŞARI GRAFİĞİ

Karaburun, Edirne’deki çalışmalarını değerlendirerek, “Emniyet ve güvenlik açısından kendi kategorimizdeki iller arasında mal varlığına karşı suçları önlemede ikinci sırada, kişilere karşı suçları önlemede ise dördüncü sıradayız. Bu çalışmalarımız devlet büyüklerimizin takdirine mazhar oldu” dedi.

MERİÇ NEHRİ'NDE ORTAK DEVRİYE

Enez’de deniz polisi şubesini kurduklarını açıklayan Karaburun, zodyak botlarla Meriç Nehri’nde jandarma ile ortak devriye yapılacağını belirtti. Karaburun, “Meriç Nehri’nin bir bölümü emniyet, bir bölümü jandarma bölgesinde. Valimizin talimatıyla her iki birim de birlikte devriye atacak” ifadelerini kullandı.

MOBİL X-RAY VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Karaburun, Edirne’de kaçakçılığı önlemek ve terör örgütü mensuplarının kaçışını engellemek için mobil X-ray projesi geliştirdiklerini anlattı. Ayrıca siber suçlarla mücadele kapsamında personeli dijital devriyeler konusunda da eğittiklerini vurguladı.

EDİRNE HALKINDAN BÜYÜK DESTEK

Karaburun, Edirne’nin kendisi için özel bir yer tuttuğunu belirterek, “Herkes bizi evine davet etti. Çay ve kahve eşliğinde vatandaşın sıcak ilgisi beni çok etkiledi. Burası benim ikinci memleketim oldu” dedi.

Edirne halkının polise gösterdiği ilgi ve desteğin çalışmalarını cesaretlendirdiğini söyleyen Karaburun, “Onların desteğiyle 24 saat sahada görev yaptık. Edirne halkına ve meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.