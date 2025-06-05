Mersin'de deniz temizliği

AA & Ensonhaber

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir etkinlik gerçekleştirdi.

ARAÇ LASTİĞİNDEN DAMACANAYA BİRÇOK ATIK ÇIKARILDI

Etkinlik kapsamında Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nda dalış yapan dalgıç polisler, deniz dibinden araç lastikleri, cam ve plastik şişeler, çöp kovası, sandalye, bisiklet, bariyer, damacana ve çeşitli atıklardan oluşan çok sayıda çevresel kalıntıyı su yüzeyine çıkardı.

HAYALET AĞLAR DA TEMİZLENDİ

Ayrıca, Mersin Uluslararası Limanı açıklarında, 15 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki batık bir gemi üzerinde de temizlik çalışması yapıldı. Bu bölgede biriken “hayalet ağlar” da ekipler tarafından su altından çıkarıldı.

Dalgıç polislerin gerçekleştirdiği su altı temizlik operasyonu, özel kameralarla anbean görüntülendi.