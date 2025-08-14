Mersin’de orman yangını büyüyor: 5 ilden takviye ekip sevk edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan 10 helikopter, karadan 122 araç ve 344 personelle müdahale ediliyor. Altı mahalle ve 5 mezra tahliye edilirken, çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Hatay’ın Hassa ilçesinde başlayan orman yangını nedeniyle iki mahalle tahliye edildi.

SİLİFKE’DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinleri de çalışmalara traktörleriyle destek verdi.

Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

5 İLDEN TAKVİYE EKİP

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi.

Takviye ekiplerle birlikte bölgede 10 helikopter ve 46'sı arazöz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip bilgi aldı.Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

"ÜÇ MAHALLE BOŞALTILDI"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros şöyle dedi:

"Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı"

Çamlıca Mahallesi'nde tahliye çalışmalarının sürdüğüne değinen Vali Toros, "Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI ARTTI

Yangında tahliye edilen mahalle sayısı 6'ya, mezra sayısı 5'e çıktı. Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren tahliye edildi.

Yangına karşı ağırlıklı olarak arazözlerle mücadele eden ekiplerin çabasına rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırlarına kadar geldi. Alevlerin mahallede bulunan bir çimento fabrikasına yaklaştığı belirtildi.

HATAY HASSA'DA YANGIN

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

TAHLİYELER BAŞLADI

Ekipler yangına müdahale ederken, bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi ile Bademli Mahallesi'nde oturanlar tahliye edildi. Her iki mahallede tahliye edilen 540 kişi, güvenli bölgelere götürüldü. Yangına karadan 173 araç ve yaklaşık 470 personel ile müdahale devam ediyor.

Bölge halkı traktör römorklarıyla ekiplere su taşımaya devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Masatlı, Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.10'da ihbarın geldiğini söyledi.

"173 ARAÇ 470 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR"

Yangın bölgesine başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin intikal ettiğini belirten Vali Masatlı, "An itibarıyla bölgemizde 173 araç 470 personelle yangına müdahale ediliyor." dedi.

Yukarıbucak ve Bademli mahallelerimizde tedbir amaçlı yaklaşık 540 vatandaşın tahliye edildiğini aktaran Masatlı "Vatandaşlarımızın talebi halinde burada bulunan boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz." diye konuştu.

Şu an rüzgarla ilgili önemli bir riskin söz konusu olmadığını vurgulayan Hatay Valisi Masatlı, "Arkadaşlarımız genel manada yangının seyriyle ilgili öngörüleri ölçüsünde tedbirlerini alıyorlar. Gerek araç planlaması, gerek personel planlaması da bu şekilde yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an herhangi bir mal ve can kaybımız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.