Mersin’de uçurumda can pazarı: Mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

- Mersin'in Erdemli ilçesinde mahsur kalan iki keçi, itfaiye ekiplerinin ipli kurtarma operasyonu ile kurtarıldı.
- Ekipler, Ali Karabulut’un yönlendirmesiyle keçilerin yerini tespit ederek yaklaşık 1 saat süren bir çalışmayla kurtardı.
- Keçiler sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi ve olayda olumsuz bir durum yaşanmadı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi’nde, hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut’a ait sürüden ayrılan iki keçi, sarp ve ulaşılması güç kayalıklara çıkarak mahsur kaldı.
112'YE İHBAR, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
ZORLU ARAZİDE İPLİ KURTARMA OPERASYONU
Karabulut’un rehberliğinde yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşle keçilerin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, ipli erişim tekniği kullanarak kayalıklara indi. Titizlikle yürütülen çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.
Başarılı operasyonun ardından mahsur kaldıkları yerden çıkarılan iki keçi, sağlık durumları iyi şekilde sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.