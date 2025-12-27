Tendürek Geçidi’nde ulaşım felç oldu

- Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tendürek Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi; birçok araç yolda mahsur kaldı.
- Karayolları ve AFAD ekipleri araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Yetkililer, sürücülere Tendürek Geçidi'ni kullanmaktan kaçınmalarını önerdi.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde fırtınayla birleşerek şiddetli tipiye dönüştü. Tendürek Geçidi’nde görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.
TIR'LAR YOLU KAPATTI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kayganlaşan yolda özellikle ağır tonajlı araçlar ve zincirsiz otomobiller yolda kaldı. Bazı TIR’ların kayarak yolu kapatması sonucu geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarlar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, diğer yandan yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça Tendürek Geçidi’ni kullanmamalarını ve alternatif güzergâhlara yönelmelerini istedi. Bölgede kar yağışı ve tipinin gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.