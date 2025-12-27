Tendürek Geçidi’nde ulaşım felç oldu Ağrı ile Van’ı birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’nde yoğun kar ve tipi nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Karayolları ve AFAD ekipleri araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde fırtınayla birleşerek şiddetli tipiye dönüştü. Tendürek Geçidi'nde görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. TIR'LAR YOLU KAPATTI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Kayganlaşan yolda özellikle ağır tonajlı araçlar ve zincirsiz otomobiller yolda kaldı. Bazı TIR'ların kayarak yolu kapatması sonucu geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. EKİPLER SEFERBER OLDU İhbarlar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, diğer yandan yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. SÜRÜCÜLERE UYARI Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça Tendürek Geçidi'ni kullanmamalarını ve alternatif güzergâhlara yönelmelerini istedi. Bölgede kar yağışı ve tipinin gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. İç Haber Haberleri

