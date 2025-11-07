Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü'nde Mehmetçik Camii açıldı

- Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üssü'nde inşa edilen Mehmetçik Camii ibadete açıldı.
- Açılışta ilk cuma namazı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kılındı.
- Milletvekili Hasan Çilez, caminin tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yer alan 5’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı yerleşkesinde inşa edilen Mehmetçik Camii, 11 ay süren çalışmanın ardından tamamlanarak ibadete açıldı.
İLK CUMA NAMAZI KILINDI
Yeni camideki ilk cuma namazı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, 5’inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile çok sayıda davetli katıldı.
"BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİ"
Milletvekili Hasan Çilez, açılışta yaptığı açıklamada, caminin tamamlanmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız yerleşkesinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camii’nin ilk ibadet gününde askeri erkânımız, ilimiz ve ilçemiz bürokratları, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık.