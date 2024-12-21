Meteoroloji yetkilileri duyurdu: İstanbul’da kar yağışı için geri sayım başladı

Haber Merkezi

Megakent İstanbul, bu hafta sonu yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, kente ulaşacak olan yağmur, yeni haftanın ilk gününe kadar devam edecek.

Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Bu merak edilen soruya, İstanbul Havalimanı’nda kış hazırlıklarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklık getirildi.

“BU KIŞ KAR YAĞIŞLI GEÇECEK”

Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.

Büyükkaytan, “Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.” dedi.

“15 OCAK’TAN SONRA KAR VAR”

Basın toplantısında meteorolojiden alınan son raporlar da paylaşıldı.

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını söyledi.

17 İLE SARI-TURUNCU UYARI

Meteorolojiden ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Uşak'a sarı uyarı, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'ya ise turuncu uyarı verildi.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR

Megakent İstanbul’da hafta sonu ise yağmur var.

Orta Akdeniz üzerinden gelip, Ege’yi geçip İstanbul’a ulaşacak yağışlı hava bu gece etkisini hissettirmeye başlayacak.

Bugün İstanbul’da aralıklı sağanak var.

Pazar gününün de hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Megakentte yeni haftanın parçalı bulutlu başlaması beklenirken, ilerleyen günlerde bir kez daha yağmur olasılığı söz konusu.