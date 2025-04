Haberler



İç Haber



Milli Savunma Bakanı Güler: Eurofighter da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Güler: Eurofighter da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Bizde her şey planladığımız gibi devam ediyor" dedi.