Minibüslerde yeni dönem: Nakit ödeme tarih oluyor

İzmir’de toplu taşıma sisteminde yeni dönem başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası arasında varılan anlaşma ile minibüslerde artık İzmirim Kart ve kredi kartı ile ödeme yapılabilecek.

Uygulama resmen yürürlüğe girmeden önce, kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaya sunulması bekleniyor.

PİLOT UYGULAMASI KARŞIYAKA’DA BAŞLIYOR

İzmir’de toplu ulaşımda dijital ödeme dönemine geçiş, Karşıyaka’dan başlıyor.

Dokuzeylül.com’un haberine göre, yeni sistem Karşıyaka–Evka 2 ve Evka 6 güzergahlarında pilot olarak uygulanacak.

Pilot uygulama ile sistemin işleyişi, olası aksaklıklar ve yolcu alışkanlıkları yakından takip edilecek.

Sistemin başarılı olması durumunda, kademeli olarak tüm İzmir minibüs hatlarında dijital ödemeye geçilmesi bekleniyor.

Geçiş sürecinde hem nakit hem de kartla ödeme yapılabilecek. Ancak düzenin oturmasının ardından nakit kullanımı tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.