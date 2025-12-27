Miraç Kandili ne zaman 2026? Bir sonraki kandil hangi tarihte? Diyanet Kandil takvimi Regaip Kandili’nin idrak edilmesinin ardından gözler, üç ayların bir diğer mübarek gecesi olan Miraç Kandili’ne çevrildi. İslam dünyası için büyük anlam taşıyan bu özel gecenin 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet kandil takvimi…

Göster Hızlı Özet Miraç Kandili, 2026 yılında 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

Müslümanlar bu gecede namaz kılıp, dua ve tefekkür ile geceyi ihya etmeye hazırlanıyor.

Müslümanlar bu gecede namaz kılıp, dua ve tefekkür ile geceyi ihya etmeye hazırlanıyor.

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde, ibadet ve manevi hazırlıklarla değerlendirilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Üç ayların manevi atmosferi devam ederken, İslam dünyasında Miraç Kandili için geri sayım başladı. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek gece, ibadet ve dualarla değerlendiriliyor. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde namaz kılarak, dua ederek ve tefekkürle geceyi ihya etmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar, bu yıl Miraç Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? İslam dünyasında büyük manevi öneme sahip gecelerden biri olan Miraç Kandili 2026 yılında 15 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi ibadet, dua ve tefekkürle geçirilecek. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve manevi hazırlıklar yaparak bu özel gecenin faziletlerinden istifade etmeyi amaçlıyor. DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2026 15 OCAK 2026 PERŞEMBE MİRAC KANDİLİ 02 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 16 MART 2026 PAZARTESİ KADİR GECESİ AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ MEVLİD KANDİLİ ARALIK 2026 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

