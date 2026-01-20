MTV taksit seçenekleri 2026: Hangi banka kaç taksit sunuyor? Araç sahipleri 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde taksit seçeneklerini araştırıyor. Her banka, MTV ödemelerinde ayrı ayrı taksit kampanyaları sunuyor. Peki, hangi banka kaç taksit yapıyor? İşte banka banka 2026 MTV taksit sayıları ve detaylar…

Diğer bankalar gibi Halkbank, Denizbank ve Garanti BBVA ise MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Milyonlarca araç sahibinin gündeminde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yer alıyor. 2026 yılı için MTV’nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe kadar yapılacak. Yılda iki kez tahsil edilen MTV için bankalar da araç sahiplerine çeşitli taksit imkanları sunmaya başladı. Peki, hangi banka kaç taksit yapıyor? İşte bankaların 2026 MTV faizsiz taksit kampanyaları… BANKALARIN MTV TAKSİT SEÇENEKLERİ 2026 Enpara Bank: 15 000 TL’ye kadar MTV ödemelerinde faizsiz 6 taksit imkanı. TEB Bonus: 250 000 TL’ye kadar 4 taksit imkanı (faizsiz). Ziraat Bankkart: MTV ödemelerinde 4 taksit imkanı. Halkbank Paraf Kart: Standart kartlarda 3 taksit, Troy logolu kartlarda 4 taksit imkanı. Denizbank Bonus: 500 000 TL’ye kadar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. Garanti BBVA Bonus: MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. İş Bankası Maximum Kart: 2 000 TL – 1 000 000 TL arası MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. Vakıfbank Worldcard: 500 000 TL’ye kadar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. Kuveyt Türk Sağlam Kart: 50 000 TL’ye kadar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. Türkiye Finans Happy Kart: 250 000 TL’ye kadar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. Albaraka Türk: MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı. İç Haber Haberleri Giresun'da çığ altında kalan çoban öldü

