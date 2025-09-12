Muğla'da gece denize giren Macar turist boğuldu

Muğla'da Bodrum ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Gümbet sahilinde ailesiyle birlikte Macaristan’dan tatile gelen Laszlo Janos K., geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI

Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K.’yı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Macar turist sudan çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Laszlo Janos K.’nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.