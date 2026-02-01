Muğla'da lodos, denizi karaya taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmaris’te etkili olan lodosun, zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Kuvvetli rüzgâr, özellikle kıyı ve liman bölgelerinde dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

DENİZ SUYU, İŞLETMELERE KADAR ULAŞTI

Lodos fırtınasıyla birlikte kabaran deniz, sahil kesimindeki bazı işletmelere kadar ilerledi. Deniz suyunun iş yerlerine dolması sonucu maddi hasar oluşurken, sahil şeridinde bulunan masa, sandalye ve tentelerin rüzgâr nedeniyle yer değiştirdiği görüldü.

ESNAF TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

İş yerlerini su basan işletme sahipleri, dalgaların çekilmesinin ardından temizlik ve düzenleme çalışması başlattı. Sahil boyunca oluşan manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

FIRTINA SABAHA KADAR SÜRECEK

Yetkililer, Marmaris’te kuvvetli rüzgârın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek, kıyı kesimlerinde bulunan vatandaşları ve işletmeleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.