Muğla'da sundurma araçların üzerine yıkıldı

Muğla'da Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, öğle saatlerinde hızını arttırdı.
GARAJ SUNDURMASI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Fırtına sebebiyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak’ta rüzgara dayanamayan garaj sundurması, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
Olayda bir minibüs ve otomobilin hasar aldığı görüldü.