Muğla'da sundurma araçların üzerine yıkıldı

Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada yerinden kopan sundurma, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 23:32
Muğla'da Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, öğle saatlerinde hızını arttırdı.

GARAJ SUNDURMASI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Fırtına sebebiyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak’ta rüzgara dayanamayan garaj sundurması, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Olayda bir minibüs ve otomobilin hasar aldığı görüldü.

