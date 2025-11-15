Muradiye Şelalesi'ne JAK Timi'nden Türk bayrağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi’nde Türk bayrağı açarak dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

ZORLU ARAZİDE BAYRAK AÇTILAR

Zorlu doğa koşullarında bölgeye güvenli şekilde ulaşan JAK ekibi, şelalenin hâkim noktasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Ekiplerin çalışması hem yöre halkı hem de şelaleyi ziyaret edenler tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarma, görüntüleri sosyal medya hesabından “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.