Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim farkedildi. Vatandaşlar tarafından cisim, amatör kameralarla kayda alındı.

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İHA

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Köyü sakinleri tarafından gökte tanımlanamayan bir cisim farkedildi.

Vatandaşlar şaştı kaldı

Cep telefonu ile görüntülenen cismin vatandaşlar tarafından meteor olduğu iddia edildi.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırttı.

Cismin ışık saçtığını söylediler

Görenler, cismin hareket halinde olduğunu ve ışıklarla saçtığını belirtti.

Öte yandan bu cisim Muş'un yanı sıra Van ve çevre illerde görüldüğü aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)