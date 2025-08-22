Ne sepette ne de buzdolabında: Domatesleri zarar vermeden saklamak için en ideal yer

Birçok kişinin sebze sandığı domates aslında bir meyve ve tazeliğini koruması için özel bakım gerektiriyor.

Çoğu zaman domatesleri buzdolabına ya da meyve sepetine koyuyoruz, ancak uzmanlara göre bu en büyük hata.

Buzdolabı, birçok gıda için tazelik garantisi olsa da domates için durum tam tersine dönüyor.

Soğuk ortam, domatesin doğal olgunlaşma sürecini durduruyor, dokusunu bozuyor ve tadını büyük ölçüde azaltıyor.

Bu nedenle buzdolabında saklanan domatesler kısa sürede yumuşak, lezzetsiz ve buruşuk bir görünüme kavuşabiliyor.

Peki, domates nasıl saklanmalı?

Uzmanlara göre domateslerin ömrünü uzatmanın en etkili yolu, onları doğrudan güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklamak. Mutfağın gölgeli bir köşesindeki bir kiler ya da hava alabilen bir sepet bu iş için ideal.

İşte domatesleri daha uzun süre taze tutmanın püf noktaları: