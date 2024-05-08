Nevşehir'de manzara izlemek için çıktığı peribacalarından düşen turist yaralandı

İHA
Alman turist Roelin Post, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nde manzarayı seyretmek için bir peribacasının üzerine çıktı.
Ancak ayağı kayan turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Kurtarıldı
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda Alman turist, düştüğü yerden UMKE ekiplerince kurtarıldı. Post, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.
Ayağı kırıldı
Nevşehir’deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Roelin Post’un sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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