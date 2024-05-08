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Nevşehir'de manzara izlemek için çıktığı peribacalarından düşen turist yaralandı

Nevşehir'de manzara izlemek için çıktığı peribacalarından düşen turist yaralandı Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde manzarayı seyretmek için çıktığı peribacasında dengesini kaybeden Alman turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ayağı kırılan turist, UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.