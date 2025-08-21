Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği: Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım desteğini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde yaşayan öğrenciler için önemli bir destek paketini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilecek.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

2024-2025 eğitim döneminde 2 bin öğrenciye ulaşım kartı sağlayan ve proje için 4 milyon TL bütçe ayıran belediye, yeni dönemde de aynı desteği devam ettirecek.

Başvurular 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kayseri.bel.tr üzerinden online olarak alınacak. Yetkililer, sistem üzerinden yapılan başvuruların ardından kartların kısa süre içinde öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı.