Öldürmenin cezası 557 bin TL: Duyan elini bile sürmüyor...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi.

Köy sakini Ali Kaçan ve arkadaşları evlerinin önünde oturup sohbet ettiği esnada üzerlerine aniden bir böcek düştü.

İlk başta sıradan bir böcek olduğunu düşünen arkadaşlar, daha sonra detaylı incelediklerinde bu canlının Türkiye'de nadir görülen geyik böceği olduğunu fark etti.

Böceği öldürmenin cezasının 557 bin TL öğrenen Kaçan ve arkadaşları, böceğe zarar vermemek için bir kavanoz içerisine koydu.

Böceği kayıt altına alan Kaçan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Köy sakini Ali Kaçan, böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz dün akşam arkadaşlarımızla otururken havandan üzerimize bir böcek düştü. Böceği incelediğimizde daha önce böyle bir böcek görmediğimi söyledim. İnternetten araştırdıktan sonra bu böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendik. Daha sonra biz bu hayvanı sabaha kadar misafir ettik. Bu böceği tekrar yaşam alanına bırakacağız. Biz hiçbir canlı hayvanı incitmeyiz" dedi.