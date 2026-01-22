Ordu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu’da yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Akkuş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

EKİPLER 600 OERSONELLE SAHADA

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 417 araç ve iş makinesiyle görev yapan 600 personel, kapalı mahalle ve grup yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karla mücadelede öncelik, hasta ve cenaze hizmetlerinin aksamaması olarak belirlendi.

YÜKSEK İLÇELERDE TİPİ ETKİSİNİ ARTIRDI

Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde kar yağışına kuvvetli rüzgar ve tipi eşlik ediyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle bazı güzergâhlarda tedbirler artırıldı.

ÇAMBAŞI YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kabadüz–Çambaşı il yolunun Yokuşdibi mevkisindeki 29’uncu kilometre ile Çambaşı mevkisindeki 52’nci kilometre arasında kalan kesimin, yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle saat 11.00 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Vatandaşlardan alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.