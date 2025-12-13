Ordu'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

- Ordu'da yüksek kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
- Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
- Yağışın yarın da sürebileceği belirtiliyor.
Ordu'da beyaz fırtına...
Kentte, 14 Kasım’da etkili olan kar sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
İLÇELERİ BEYAZ KAPLADI
Dün ve bugün tekrar yağan kar nedeniyle, kentin özellikle Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE
Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, yağışın yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.