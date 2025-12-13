Abone ol: Google News

Ordu'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kentte yüksek kesimlerinde ve yaylarında kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgeler, beyaz örtüyle kaplandı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 14:11
  • Ordu'da yüksek kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
  • Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
  • Yağışın yarın da sürebileceği belirtiliyor.

Ordu'da beyaz fırtına...

Kentte, 14 Kasım’da etkili olan kar sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

İLÇELERİ BEYAZ KAPLADI

Dün ve bugün tekrar yağan kar nedeniyle, kentin özellikle Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, yağışın yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi. 

