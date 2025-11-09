Ordu'da zemini kayan ve çatlayan 5 katlı bina yıkılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, ilçe belediyesi tarafından ruhsatlandırılan bir alanda inşaat çalışmaları sürerken, 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluştu. Binanın istinat duvarı güçlendirilmiş olsa da, yan tarafta yapılan temel eşme çalışmaları sonrası zemin kayması yaşandı.

BİNA BOŞALTILDI, YIKIM KARARI ALINDI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bitişik durumda olan 14 daireli 2 bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi.

Binalarda ve zeminde yapılan değerlendirmelerin ardından, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi. Ön hazırlık çalışmaları 4 Kasım’da başlatıldı.

6 Kasım itibarıyla, binanın çatı katından yıkım çalışmaları başlatıldı. İş makinesinde yaşanan sorun nedeniyle çalışmalar 2 gün aksadı, ancak bugün yeniden devam ediyor.