Orinoid Meteor Yağmuru Ekim 2025: Ne zaman, nereden ve nasıl izlenir?

Doğa olaylarını sevenler için Ekim ayı unutulmaz anlara sahne olacak.

Yılın en göz alıcı meteor yağmurlarından biri olan Orinoid meteor yağmuru, gökyüzünü ışık saçan görüntülerle süsleyecek.

Orinoidlerin zirve yapacağı tarih yaklaştı ve gökyüzü meraklıları için araştırmalar hız kazandı.

Peki, bu muhteşem meteor yağmurunu görmek için en doğru zaman ve mekanlar neresi? Meteorları en net nasıl gözlemleyebilirsiniz?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENECEK?

Orinoid meteor yağmuru, 2 Ekim’den 12 Kasım 2025’e kadar gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturacak.

Özellikle 21-22 Ekim gecesi, meteorların yoğun şekilde gözlemlenebileceği zirve anı olacak.

Orinoidler, hem Kuzey hem de Güney yarımkürede görülebilecek. Ancak parlak ve net bir gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık alanlarda bulunmak gerekiyor.

Meteor yağmurunu izlemek için yapılması gerekenler:

-Işık kirliliğinin minimum olduğu, şehir ve sokak ışıklarından uzak bölgeler seçin.

-Açık gökyüzü, meteorları net görmek için şart. Rüzgar ve yağmur gözlemi zorlaştırabilir.

-En az 30 dakika boyunca ışık kaynaklarından uzak durarak gözlerinizin meteorları yakalayacak şekilde adapte olmasını sağlayın.

-Kuzey yarımküredeyseniz gökyüzünün güneydoğusuna, güney yarımküredeyseniz kuzeydoğusuna bakmak meteorları daha kolay görmenizi sağlar.