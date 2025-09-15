Osman Bektaş’tan kritik deprem uyarısı: Adalar fayı ölü değil, İstanbul için tehlikeli!

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her geçen gün yeni bir depremin yaşanması nedeniyle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

Son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar ile İstanbulluların endişelenmesine neden oldu.

Marmara Denizi’ndeki fay hatları üzerinde yapılan çalışmalara değinen Bektaş, Adalar Fayı’nın zannedildiği gibi ölü bir fay olmadığını aktardı.

Söz konusu fayın aksine stres biriktiren ve tehlike barındıran bir fay olduğunu belirten Bektaş, endişeye neden oldu.

BÜYÜK DEPREM ENERJİSİ BİRİKTİRMESİNİ ENGELLİYOR

Prof. Dr. Bektaş, Adalar Fayı'nın 10 kilometre derinliğe kadar enerji biriktirdiğini, 10 kilometrenin altında ise "krip" adı verilen bir hareketle enerjisini boşalttığını belirtti. Bu durumun ise, fayın büyük deprem enerjisi biriktirmesini engellediğine dikkat çekti.

Bektaş, Adalar Fay'ının kilitlenme derecesinin düşük olduğunu, bu nedenle 7'den daha büyük bir deprem üretmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ancak olası bir kırılma durumunda, 1963 depremine benzer şekilde 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Adalar Fayı'nın "ölü" olduğu yönündeki yaygın görüşe karşı çıkan Bektaş, bölgenin hâlâ aktif olduğunu ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.