Pastaneden farksız! Kıyır kıyır tam ölçülü kandil simidi tarifi

Osmanlı’dan miras kalan kandil simidi geleneği, bugün de kandil günlerinde sofraları süslüyor.

İhtiyaç sahiplerine ikram amacıyla yapılan bu simitler, hem kokusu hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bu kandil gününde evde kolayca hazırlayabileceğiniz susamlı, kıyır kıyır kandil simidi tarifi haberimizde.

MALZEMELER

250 gram yumuşak tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

3 yemek kaşığı şeker

1 tane yumurta (1 yumurta beyazı)

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep (sevmiyorsanız şart değil)

4,5 su bardağı un (kontrollü olarak ekleyin)

1 kase susam

Hamur malzemelerini (yumurta beyazı ve susam hariç) kullanarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamura simit şekli verin, ardından üzerine yumurta beyazı sürüp susama bulayın ve yağlanmamış tepsiye dizin. İsteğe bağlı olarak bir kısmına yumurta sarısı sürüp çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirdiğinizde kıyır kıyır kandil simitleriniz servise hazır hale gelecek.