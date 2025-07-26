Patnos Barajı alarm veriyor

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı’nda su seviyesinin hızla düşmesi, kuraklık riskini yeniden gündeme taşıdı. Doğu Anadolu’da etkisini artıran aşırı sıcaklar ve tarım arazilerinde yoğun sulama, barajdaki su rezervlerini ciddi oranda azalttı.

PATNOS'UN EKOSİSTEMİ TEHDİT ALTINDA

Su kaynaklarının çekilmesiyle birlikte bazı hayvan türlerinin yaşam alanları daraldı, bazı türler ise tamamen yok oldu. Ekosistemde yaşanan bu bozulma, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve çevre sağlığını tehdit ediyor.