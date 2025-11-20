Pegasus Balkan uçuşlarını 3 Euro’ya düşürdü: Kaçıran pişman olacak

- Pegasus, Balkanlar'a 3 Euro'ya uçuş kampanyası başlattı.
- İndirimli biletler sadece bugün satılıyor ve 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak.
- Biletler, 12 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.
Pegasus, Balkanlar’a seyahat etmek isteyen yolcular için dikkat çeken yeni bir kampanya duyurdu.
19–20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olan bu özel fırsat kapsamında, belirlenen Balkan rotalarına ait biletler 3 Euro + vergiler karşılığında satışa sunuldu.
Biletler Pegasus’un resmi web sitesi flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden satışa açılırken, kampanya özellikle Genç BolBol üyelerine avantaj sağlıyor.
Kampanyadan yararlanarak bilet alan yolcular, seçili Balkan uçuşlarını 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında kullanabilecek.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER
- Ankara- Podgoritsa- Ankara
- İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp- İstanbul Sabiha Gökçen
- İzmir- Podgoritsa- İzmir
- İzmir-Üsküp-İzmir