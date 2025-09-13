Prof. Dr. Görmez'den 'Küresel Sumud Filosu' açıklaması

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.

Görmez, İsrail ablukasını aşarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR SİLAHLA ÇIKIYORLAR, O DA VİCDAN SİLAHI"

Görmez, "Öncelikle her ırktan, her inançtan, hür dünyanın bütün vicdan sahiplerine selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Onlar, insanlık iradesinin çok zelil bir ölümle karşı karşıya kaldığı şu zamanda, soykırım mühendislerinin karşısına çok güçlü bir silahla çıkıyorlar, o da vicdan silahı" ifadelerini kullandı.

"SUMUDLARI KUTLU VE MÜBAREK OLSUN"

"İtalya'nın, İspanya'nın, Tunus'un limanlarından masum şehitler ülkesi Gazze Limanı'na doğru engin denizlerde yola çıkan kardeşlerimizle ilgili bir iki hususu hasreten ifade etmek istiyorum" diyen Görmez şunları söyledi:

"Öncelikle her ırktan, her inançtan, hür dünyanın bütün vicdan sahiplerine selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Onlar, insanlık iradesinin çok zelil bir ölümle karşı karşıya kaldığı şu zamanda, soykırı mühendislerinin karşısına çok güçlü bir silahla çıkıyorlar, o da vicdan silahı. Vicdan silahıyla karşılarına dikiliyorlar. Sumudları kutlu ve mübarek olsun. Onlar bütün insanlığın vicdan yükünü omuzlayarak yola çıkıyorlar. Teknelerine insanlığın vicdanını doldurarak denizlere açılıyorlar. Sadece yıllardır Gazze'yi kuşatan ablukayı delmek için değil aslında. Küresel vicdanın devlet vurdum duymazlığına bir isyanları var. Siyasi körlüklere karşı bir isyanlıkları var. Diplomatik sağırlıklara karşı adeta isyan ederek küçük büyük tekneler üzerinde canları pahasına engin denizlere açılıyorlar. Hepimizin bu kardeşlerimize karşı vazifeleri var. Her bireyin, her müminin, her milletin, her devletin bu kafileyi korumak için harekete geçmesi gerekir. Onlar bizi korumaya gidiyorlar aslında, bizim de onları korumamız gerekir, muhafaza etmemiz gerekir. Gidenlerin bir kısmı hilkatta insan kardeşimiz, bir kısmı dinde İslam kardeşimiz. Ülkemizden de nice kıymetli kardeşlerimiz var. Buradan her birini gönülden kutluyorum. Her birinin zaferle evlerine, hanelerine, salimen, ganimen dönmelerine niyaz ediyorum"

"BU KARDEŞLERİMİZİN DE GİDİŞİ HAYDUT İSRAİL'İN SONU OLSUN"

"Sumud kelimesiyle Allah'ın Samet ismi arasında bir ilişki var aslında" diye belirten Görmez şu ifadeleri kullandı: