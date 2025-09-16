Ragbi Bulmacası: 11 Saniyede Kayıp Topu Bulabilir misiniz?

Son dönemde sosyal medyada en çok ilgi gören içerikler arasında optik illüzyon testleri yer alıyor. Hem eğlenceli hem de dikkat ölçen bu görsel bulmacalar, insan beyninin nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.

Yeni çıkan bir optik illüzyon ise spor severlere özel olarak hazırlandı. Görselde tribünleri dolduran taraftarlar ve sahadaki rugby oyuncuları dikkat çekerken, sahnenin asıl kahramanı olan rugby topu gizlenmiş durumda. Katılımcılardan istenen ise yalnızca 11 saniye içinde topu bulmaları.

Peki, siz bulabilir misiniz?

Görüntüyü yakınlaştırın: Bir görüntüde gizli bir nesne/hayvan bulmanın temel içgüdüsü, öğelerin net olabilmesi için yakınlaştırmaktır.

Perspektifinizi Değiştirin: Görüntüyü herhangi bir yöne döndürebilir ve Ragbi topunu aramaya çalışabilirsiniz.

Gizli topu bulamadıysanız endişelenmeyin, sadece en üste geri kaydırın ve doğru cevabı bulmaya çalışın.

Cevabı merak edenler aşağıya kaydırabilir.