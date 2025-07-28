Randevu alacaklar dikkat! Hastane randevularında yeni dönem: Aile hekimlerine yönlendirilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından randevu sistemleri üzerinde yapılan değişiklik dikkat çekti. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde yapılan değişiklikle birlikte sistem tamamen değişti.

25 Temmuz 2025 tarihi itibariyle uygulamaya alınan yeni sistemle birlikte MHRS üzerinden doğrudan uzman hekime randevu almak isteyen vatandaşlar ilk adım olarak aile hekimliklerine yönlendirilecek.

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve mevcut kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla “Aile Hekimine Yönlendirme” adlı bu uygulama randevu sisteminde yeni dönemin kapılarını araladı.

AİLE HEKİMİNE YÖNLENDİRELECEK

Bu kapsamda MHRS üzerinden randevu talep etmek isteyen kullanıcılar, sistemde öncelikle aile hekimine yönlendirme ekranıyla karşılaşacak.

Vatandaşların tercihlerine bağlı olarak aile hekimine yönlendirilen bireyler, ilk etapta aile hekimlerince muayene edilerek değerlendirmeye alınacak.

Muayene sürecinin ardından ihtiyaç duyulması halinde, aile hekimleri kendi nüfuslarına ayrılmış rezerv kontenjanları kullanarak MHRS üzerinden doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

Yeni sistemle birlikte, uzman hekimlere erişimin hızlanması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve gereksiz yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.