Biletler kapış kapış gidiyor! Pegasus 5 euroluk yurt dışı uçuşlarını açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uygun fiyatlı uçuşlarıyla bilinen Pegasus Hava Yolları, 2026 kış dönemi için yurt dışı seyahat planlayan yolculara yönelik yeni bir indirim kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında, belirli hatlarda geçerli olmak üzere yurt dışı uçak biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sınırlı koltuk sayısıyla hazırlanan kampanya, özellikle kış ve erken bahar aylarında Avrupa’ya gitmek isteyen yolcular için dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya 23 Aralık 2025 Salı günü saat 09.15’te başladı ve 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE KULLANILACAK?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Şubat 2026 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarda kullanılabilecek. Uygulama, Kıbrıs uçuşları hariç olmak üzere Pegasus’un taşıyıcı olduğu seçili direkt yurt dışı hatlarını kapsıyor.

Pegasus, kampanya için toplam 150 bin koltuk ayırdığını açıkladı. Koltukların tükenmesi halinde, kampanya süresi dolmadan da indirimli fiyatların sona erebileceği belirtildi.

İndirimli biletler yalnızca Pegasus’un resmi satış kanalları üzerinden temin edilebiliyor.

Light Paket tercih eden yolcular için ekstra bagaj seçeneklerinde de indirim uygulanıyor.

23–25 Aralık tarihleri arasında Light Paket alan yolcular, kabin bagajı hakkını 5 Euro, 12 kg uçak altı bagaj hakkını 5 Euro karşılığında satın alabiliyor.