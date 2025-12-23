Türkiye’de sonbahar yağışları alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de sonbahar mevsimi yağışlarının 1991–2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortalaması 132,7 milimetre olarak hesaplandı.

2024 sonbaharında ülke genelinde 115,4 milimetre, 2025 sonbaharında ise 108,3 milimetre yağış düştü. Bu veriler, sonbahar yağışlarının hem ortalamanın hem de geçen yılın altında kaldığını ortaya koydu.

BAZI BÖLGELERDE ARTIŞ, BAZILARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu sonbaharda yağışlar;

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in batı kesimleri,

Düzce ve Bolu çevresi,

Samsun’un doğu ilçelerinde

mevsim normallerinin yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi.

Buna karşılık Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Adana çevresinde yağışlar, normallerine göre yüzde 60’tan fazla azaldı.

EN AZ YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

Bölgesel değerlendirmeye göre Ege Bölgesi sonbaharı mevsim normalleri civarında yağışla geçirirken, diğer bölgelerde genel olarak azalma görüldü.

Yağışlardaki en büyük düşüş, yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı. Bu bölgede sonbahar boyunca metrekareye yalnızca 47,2 milimetre yağış düştü.

İL BAZINDA UÇURUM: RİZE ZİRVEDE, ŞANLIURFA DİPTE

İllere göre dağılımda sonbaharın en yağışlı ili 446 milimetre ile Rize olurken, en az yağış 30,2 milimetre ile Şanlıurfa’da kaydedildi.

Normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Çanakkale’de görülürken, en büyük azalma yüzde 63 ile Şanlıurfa’da yaşandı.

REKOR SONBAHAR YAĞIŞLARI DA KAYDEDİLDİ

Bu yıl bazı illerde son yılların en yüksek sonbahar yağışları ölçüldü.

Çanakkale’de son 15 yılın,

Ordu’da son 14 yılın,

Sivas’ta ise son 11 yılın

en yüksek sonbahar yağışları kayıtlara geçti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI

Meteoroloji verileri, sonbahar mevsiminde yağışların bölgesel dağılımında ciddi dengesizlikler oluştuğunu ortaya koyarken, uzmanlar özellikle tarım ve su kaynakları açısından yağışlardaki düşüşün yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.