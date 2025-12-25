Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 18. hafta maç takvimi...

- Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı 17 Ocak 2026'da başlayacak.
- TFF, 2025-2026 sezonu 18. hafta maçlarının tarihlerini duyurdu.
- İlk maç Başakşehir ile Karagümrük arasında 17 Ocak'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin gözü ikinci yarı takvimine çevrildi.
“Süper Lig ne zaman başlayacak?” ve “Süper Lig’de bu hafta maç var mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’nden geldi.
TFF, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci yarı programını duyurdu.
Ligin 18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacağı tarih de netleşti.
Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 18. hafta maç takvimi:
TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 OCAK 2026
17.00 – Başakşehir vs Karagümrük
20.00 – Galatasaray vs Gaziantep FK
18 OCAK 2026
14.30 – Kasımpaşa vs Antalyaspor
17.00 – Kocaelispor vs Trabzonspor
17.00 – Gençlerbirliği vs Samsunspor
20.00 – Alanyaspor vs Fenerbahçe
19 OCAK 2026
17.00 – Konyaspor vs Eyüpspor
20.00 – Beşiktaş vs Kayserispor
20.00 – Göztepe vs Rizespor