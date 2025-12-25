Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig 18. hafta maç takvimi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin gözü ikinci yarı takvimine çevrildi.

“Süper Lig ne zaman başlayacak?” ve “Süper Lig’de bu hafta maç var mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’nden geldi.

TFF, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci yarı programını duyurdu.

Ligin 18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacağı tarih de netleşti.

Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 18. hafta maç takvimi:

TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 OCAK 2026

17.00 – Başakşehir vs Karagümrük

20.00 – Galatasaray vs Gaziantep FK

18 OCAK 2026

14.30 – Kasımpaşa vs Antalyaspor

17.00 – Kocaelispor vs Trabzonspor

17.00 – Gençlerbirliği vs Samsunspor

20.00 – Alanyaspor vs Fenerbahçe

19 OCAK 2026

17.00 – Konyaspor vs Eyüpspor

20.00 – Beşiktaş vs Kayserispor

20.00 – Göztepe vs Rizespor