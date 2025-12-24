Yarın kandil mi? 25 Aralık Perşembe ne kandili?

- Regaip Kandili, bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
- Üç Aylar'ın başlangıcını simgeleyen bu özel gece dua ve ibadetlerle geçirilecek.
- Yılın son kandili olan Regaip Kandili, Müslümanlar için büyük manevi önem taşıyor.
2025 Dini Günler Takvimi yılın son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Regaip Kandili, Üç Aylar’ın başlangıcı olması nedeniyle ayrı bir manevi değer taşıyor.
Bu özel gecenin hangi tarihte ve hangi gün idrak edileceği merak ediliyor.
Peki, yarın kandil mi? Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç Aylar’ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, bu yıl 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan Regaip Kandili, dua, tövbe ve ibadetlerle geçecek.
2026 YILINDA İDRAK EDİLECEK KANDİLLER
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi