Rize'de kenevir fabrikası hazırlığı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'de kurulması planlanan kenevir fabrikasına ilişkin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de son dönemde tarıma yönelik yenilikler hayata geçirilerek verim artırılmaya çalışılıyor.

Başta tıp olmak üzere birçok sahada geniş kullanım alanı olan kenevir de bul kapsamda üretimi artan ürünler arasında.

90’lı yıllarda uluslararası anlaşmalar gereği yasak olan kenevir yetiştiriciliği 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de izinle serbest hale getirildi.

Rize verimin en yüksek olduğu iller arasında

Stratejik bir ürün olan kenevir üretiminde Samsun ön plana çıksa da iklim şartları gereği Rize de verimin en yüksek olduğu iller arasında.

Rize’de sınırlı sayıda dikime izin verilen kenevir, uzun yıllardır arıcılıkta ilaç amacıyla kullanılıyor.

Çalışmalar başlatıldı

Bu kısır kullanımdan çıkış için Rize yerel yönetimi çalışma başlattı.

Belediye koordinasyonunda kurulması planalanan fabrika için hazırlık ve saha çalışmaları yürütülüyor.

Konu hakkında Ensonhaber.com’a bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, bölgede özel sektör ve diğer paydaşlarla diyalog halinde olduklarını söyledi.

Samsun'a kıyasla daha hızlı ve 7 kat verimli

İklim şartları sayesinde Samsun’a kıyasla daha hızlı ve 7 kat verimli üretime ulaşabileceklerini belirten Çeber, planlanan fabrika için ise Pazar ilçesinin lokasyon olarak uygun görüldüğünü söyledi.

"Özel sektörden de bu işe ilgi duyanlarla temasımız devam ediyor"

Çeber konuya ilişkin şu ayrıntıları verdi:

"Kenevir bizim üzerinde en çok çalıştığımız konulardan birisi. Burada istediğimiz ekim miktarına ulaşmamızı bir fabrikayla beraber bütünleştirmemiz lazım ki amacımız tam olsun. Kamu sektörü olarak kendi içimizde çalışmalarımız devam ediyor. Özel sektörden bu işe ilgi duyan arkadaşlarla temasımız devam ediyor.

Elimizde 2-3 tane projemiz var bir arkadaşımız var. En ciddi yol kateden. Çok ciddi bir sermaye ayırdı buraya. Bizimle sürekli temas halinde.





"Fabrikanın etrafı eğlence parkları"

Hint kenevirinin kullanım alanlarına değinen Çeber, "Bizim yöremize uygun, onun da ticari ve yetiştirme amaçlarına uygun olarak sapı olabildiğince kalınlaştırılmış bir tür Hint keneviri var. Bunu ürettiğimiz zaman sıkıldığında suyundan ilaç sektörüne kullanmaktan tutun sapının liflerinden tekstil ve yalıtım malzemesi, en son içeriğinden kalan atıklarından tuğla yapımı, doğaya bir gram bile atık vermeyen bir kenevir türü.

Bizim fabrikanın yanında her taraf, her bir metrekaremiz turizm alanı olduğu için Avrupa’da, Amerika’da örneklerinde olduğu gibi eğlence parkları. Gelen insanlar hem o fabrikayı , üretimi görecek hem de yanındaki eğlence parklarında rahatça zamanını geçirebilecek.

"Samsun'dan sonra tek il Rize"

Kenevir ekimi için bölgede en uygun alanın Pazar bölgesi olduğunu belirten Çeber, "Çalıştığımız fabrika kurulumuyla ilgilenen arkadaşlarımızın yoğun su ihtiyacından da dolayı şu an üzerinde durdukları alan Pazar bölgesinde bir alan var.

Kenevir fabrikasını Rize’ye kazandıracağız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de 1960-70’lere kadar kenevirin en yoğun üretildiği yerlerden birisi Rize. Kenevir bölgemiz bizim Samsun’da bitiyor. Samsun’dan sonra tek il Rize.

Burada büyüklerimizin teyzelerimizin, amcalarımızın çeyiz sandığını açtığınızda içinde kenevir görülür. Yabancı haşerat gelmez. Arı kovanlarının yanında kenevir koyarlar.





"Bu yıl 15-20'lerde olacağını düşünüyoruz"

Bölgede kenevir ekiminin her geçen yıl arttığını belirten Çeber, "Ben Rize’ye geldiğimde 3,5 yıl önce, 250 metrekare idi toplam ekimi Çamlışemrin’de. 2021 yılında 10 dönüm ekildi. Bu yıl 15-20’lerde olacağını düşünüyoruz.

En büyük velinimetimiz çay. Belli konularda zorluyor. Alternatifine insanlar yönelmekte tereddüt ediyor. Bölgenin iyi bir ürünü iyi de bir getirisi oluyor. Bir şey önereceğimiz zaman çaydan daha çok bir şeyler elde edeceğini ispatlamamız lazım vatandaşa. Biz de şimdi onun gayretindeyiz.

"Ben alacağım atacağım"

Vatandaşa kenevir ekimi için güven verdiklerini ve emeklerini boşa gitmeyeceğini anlatan Vali Çeber, "Herkese şu garantiyi veriyoruz. Sen ek, hiç mi bir şey olmadı ben alacağım atacağım. Öyle bir şey olmuyor da. Yeter ki ek. Bir fabrikayı döndürebilmemiz için fabrikanın kurulduğu alanda da belli bir miktarı üretmeniz lazım.





"Samsun'da 3 ayda 1 metre büyüyen, Rüze'de 3 metre büyüyor"

Kenevir ekiminin Rize için önemine değinen Çeber, çalışanların vatandaşları tek tek ziyaret ettiğini belirtti. Çeber, "Biz niye Rize diyoruz. Belli tür Hint keneviri de çok homojen bir şey değil. Sadece bu bölgede üretilebiliyor. Çok yoğun su istiyor. Samsun bölgesinde 3 ayda 1 metre büyüyen, Rize’de 3 ayda 3 metre büyüyor.

"Yüzde 90'ın üzerinde dolulukla gidiyoruz"

Yapılan hiçbir işin risksiz olmadığını belirten Çeber, Rize Havalimanı için inşa edilmeden önce risk taşıdığını belirterek, "Arkadaşlarımız burada iyi olur dedikleri bölgelerdeki insanları tek tek ziyaret ediyorlar. Son noktada dünyadaki hiçbir iş, hiçbir yatırım veyahutta hiçbir düşünce gibi sıfır riskli bir şey yok. Havalimanında bile acabalar vardı. Şimdi yüzde 90’ın üzerinde dolulukla gidiyoruz.

Bizim öngörümüz, buranın geçmişini bilerek söylüyoruz bu iş burada olur ve olmalı." ifadelerini kullandı.