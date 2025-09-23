Rize'de yaylalara havadan erzak gönderiliyor Çamlıhemşin ilçesinde sel ve heyelan felaketi sonrası etkili olan kar yağışı ile Kaçkarlar’ın eteklerindeki yaylalara karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Bölgede, helikopterle yöre halkının ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.