Rize'nin Ayder Yaylası, beyaza büründü

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dün geceden itibaren kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kara yolları ekipleri ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından çam ormanları ve evlerin karlı görüntüsü güzel görüntüler oluşturdu.

ARTVİN'DE KAR

Artvin'de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Merkez, Şavşat, Borçka, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy, mezra ve yayla ve dağlara kar yağdı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası ve Borçka Karagöl Tabiat parkı da karla kaplandı.

YAĞMUR VE SİS ETKİLİ OLDU

Düşük rakımlı yerlerde de aralıklarla yağmur ve sis etkili oldu.

Öte yandan Artvin Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara geçidinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.