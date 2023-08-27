Rize'yi vuran sel ve heyelanın bilançosu belli oldu: 5.5 milyon TL Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan hasarların bilançosu 5 milyon 556 bin 500 TL olarak açıklandı.

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İHA

Rize'de etkili olan yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde heyelan ve sel meydana geldi.

Köy ve mahallelere ulaşım kapandı

Yaşanan heyelanlarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yollarında ulaşım kapanırken, Güneysu ilçesinde karayolu çöktü.

Felaketin bilançosu 5 milyon 556 bin 500 TL

Kentte meydana gelen sel ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplamda 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana gelirken 148 çay üreticine ait 92,4 dekar çay bahçesi ve 8 adet arı kovanında hasar meydana geldi.

Çalışmalar sürüyor

Yol açma ve temizleme çalışmaları ise İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Çayeli Belediyesi tarafından 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personel tarafından sürdürülüyor.