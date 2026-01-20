Şaban ayı ilk 10 gün tesbihi ve zikirleri: Şaban ayında hangi zikirler çekilir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam’da büyük öneme sahip Şaban ayı, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilir ve içinde Berat Kandili gibi mübarek geceleri barındırır.

Bu yıl Şaban ayı 20 Ocak Salı günü (bugün) idrak ediliyor.

Din alimleri, bu ayın faziletli günlerinde yapılan ibadetlerin sevabının kat kat arttığını belirtiyor.

Özellikle bu mübarek ayda zikir çekmek, nafile namaz kılmak ve oruç tutmak tavsiye edilir.

Peki, Şaban ayının ilk 10 gününde hangi tesbih ve zikirler çekilmeli?

ŞABAN AYI TESBİHİ VE İLK 10 GÜN ZİKİRLERİ

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı, manevi hazırlık ve ibadet açısından büyük önem taşıyor.

Bu mübarek ayda en çok önerilen ibadetlerden biri de tesbih ve zikir çekmek.

Özellikle kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet okumak, salavat getirmek ve Allah’ın isimlerini anmak sevap kazandırıyor.

Şaban ayındaki zikirlerde belirli bir sayı sınırlaması bulunmuyor; kişi ne kadar çok tekrar ederse, manevi kazancı da o kadar artıyor.

İşte Şaban ayının ilk 10 gününde çekilecek zikirler:

Şaban Ayının İlk 10 Günü:

Zikir: "Lâ ilâhe illallâh vela na'budu illa iyyah muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun"

Şehadet kelimesinin anlamını yücelten bu tesbih, Allah’a olan kulluğu pekiştirir.

Zikir: "Yâ Latîf!" (Ey kullarına karşı lütufkâr olan)

Günde 100 defa çekilmesi tavsiye edilir. Kalbi yumuşatır, ruhu huzurlu kılar ve Allah’ın rahmetine yakınlaştırır.

Şaban Ayının İkinci 10 Günü:

Zikir: "Yâ Azîz!" (Ey hiç mağlup olmayacak yegâne güç sahibi)

Günde 100 defa tekrarlanması önerilir. Kişinin manevi gücünü artırır ve Allah’a olan güveni pekiştirir.

Şaban Ayının Son 10 Günü:

Zikir: "Yâ Rezzâk!" (Ey bolca rızık ihsan eden)

Günde 100 defa yapılması tavsiye edilir. Maddi ve manevi bereketin artmasına, rızkın genişlemesine ve Allah’ın lütuflarının çoğalmasına vesile olur.