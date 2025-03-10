Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü

İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, adeta alev topuna dönen evi söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hususuna ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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