Sakarya'da kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Adapazarı - Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında, K.F. kontrolündeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile bariyerlere aşan 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA ARAÇLARDA SIKIŞAN SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Araçlarda sıkışan sürücüler K.F. ve A.Ö. ile Uğur Başkaya sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.