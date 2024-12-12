Çanakkale'de aranması bulunan 33 şüpheli yakalandı

İHA
Çanakkale'de aranması bulunan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 1 aylık aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunan 33 şüpheli yakalandı.
9'U TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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