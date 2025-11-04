Abone ol: Google News

Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 3 kişi ağır yaralandı

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 07:55
  • Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü, yolcu ve yaya çeşitli hastanelere kaldırıldı.
  • Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun’da İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol Sheraton Oteli yanında saat 22.30 sıralarında, Kemal C. A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin D.'ye (37) çarptı.

MOTOSİKLET PARÇALANDI, ÜÇ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada, motosiklet sürücüsü Kemal C. A., motosiklette bulunan Taha B. S. (19) ile yaya Fahrettin D. yola savrularak ağır yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola savruldu ve akaryakıt çevreye yayıldı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal C. A. Gazi Devlet Hastanesi’ne, motosiklette yolcu olarak bulunan Taha B. S. özel bir hastaneye ve yaya Fahrettin D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

