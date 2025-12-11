Samsunspor - AEK maçı kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde AEK Atina ile kendi sahasında karşılaşacak.
- Maç, 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.
- Samsunspor, maçı kazanırsa son 16 turunu garantileyecek.
UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta karşılaşmaları başlıyor.
Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Samsunspor, grubun önemli karşılaşmalarından birinde Yunan temsilcisi AEK Atinayı konuk etmeye hazırlanıyor.
Bu sezon Avrupa’da sergilediği etkileyici performansla taraftarının takdirini kazanan kırmızı-beyazlılar, sahaya yine 3 puan hedefiyle çıkacak.
Grubunda topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, AEK’i mağlup etmesi halinde son 16 turunu garantileyecek.
Peki, Samsunspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
SAMSUNSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor, kritik mücadelede Yunan ekibi AEK Atinayı kendi sahasında ağırlayacak.
Heyecanla beklenen maç, 11 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak.
Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’deki futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
Bu karşılaşmada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.
Samsunspor - AEK maçı canlı izle
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Zeki Yavru, Musaba, Ntcham, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Jovic, Gacinovic