Şanlıurfa'da alev alan otomobil bomba gibi patladı

- Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, bir otomobilin pikaba çarpması sonucu çıkan yangın sonrası patlamalar yaşandı.
- Olay sonrasında bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.
ÇARPIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİL ALEV ALDI, PATLAMALAR PANİĞE YOL AÇTI
Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.