Şanlıurfa'da alev alan otomobil bomba gibi patladı

Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından alev alan otomobilde art arda patlamalar yaşandı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 22:50
  • Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, bir otomobilin pikaba çarpması sonucu çıkan yangın sonrası patlamalar yaşandı.
  • Olay sonrasında bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİL ALEV ALDI, PATLAMALAR PANİĞE YOL AÇTI

Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

